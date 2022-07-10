Танцы, кокошник, парни: Бородина в мини-юбке и топе с разрезом оторвалась в баре в Турции

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она полюбила зрителям, когда стала вести шоу «Дом-2». Теперь у нее миллионы подписчиков в соцсетях.
Ксения каждый год устраивает себе увлекательные путешествия. А после развода с Курбаном Омаровым она также стала выходить в свет и чаще веселиться с друзьями.
Не так давно Бородина улетела в Турцию. Она показала дочкам Стамбул, а потом они приехали в Бодрум, где телеведущая сняла виллу. Каждый день она нежится на пляже и хвастается нарядами. С собой брюнетка взяла как платья, так и летние костюмы с шортами. Она старается подчеркивать красоту фигуры, так как похудела.
На этот раз Ксения решила облачиться в наряд малинового цвета. Она щегольнула в облегающей мини-юбке и топе с разрезом. Образ дополнили босоножки на шпильке и сумочка Chanel.
На этот раз Бородина решила оставить дочек с няней, а сама отправилась в бар. Она заявила, что нашла самое веселое место в Бодруме. Сначала телеведущая решила насладиться морскими блюдами. Ей принесли устриц и морских ежей.
А потом к ней пришли парни в алых нарядах, облаченные словно придврные. Они стали танцевать для нее угощать напитками.
На этом веселье не закончилось. Бородина также примерила кокошник и шубу, чтобы отправиться к бару, который сделан из льда. Она смогла в этот вечер потанцевать и повеселиться. Поклонники отметили, что телеведущая умеет веселиться. Многие также восхитились ее нарядом.
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«Ну вы умеете отрываться», «Как к лицу кокошник», «Шикарный отдых получился», «Ох, какая у вас фигурка», «Роскошно смотритесь», «Вы самая красивая в клубе», — стали писать подписчики.