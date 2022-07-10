Танцы, кокошник, парни: Бородина в мини-юбке и топе с разрезом оторвалась в баре в Турции

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она полюбила зрителям, когда стала вести шоу «Дом-2». Теперь у нее миллионы подписчиков в соцсетях.

Ксения каждый год устраивает себе увлекательные путешествия. А после развода с Курбаном Омаровым она также стала выходить в свет и чаще веселиться с друзьями.