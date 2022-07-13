Залилась счастливой улыбкой: Бородина в белых шортах и поло Dior похвасталась сюрпризом от тайного возлюбленного

Ксения Бородина много лет ведет шоу «Дом-2». По иронии судьбы, сама она найти любовь пока не смогла. В прошлом году телеведущая пережила второй развод.

Она рассталась с Крубаном Омаровым, от которого у нее растет дочка Теона.А от первого брака у звезды подрастает дочка Маруся, которая уже учится в школе.