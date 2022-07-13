Залилась счастливой улыбкой: Бородина в белых шортах и поло Dior похвасталась сюрпризом от тайного возлюбленного

Телеведущая на глазах дочки получила подарок и прочитала любовную записку.
Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды

Ксения Бородина много лет ведет шоу «Дом-2». По иронии судьбы, сама она найти любовь пока не смогла. В прошлом году телеведущая пережила второй развод.

Она рассталась с Крубаном Омаровым, от которого у нее растет дочка Теона.А от первого брака у звезды подрастает дочка Маруся, которая уже учится в школе.

Недавно Бородина уехала с детьми отдыхать. Она показала им Стамбул, а потом приехала в Бодрум, где сняла виллу. Примечательно, что днем телеведущая проводит время с дочками, а вечером оставляет их с няней. Недавно она повеселилась на вечеринке и оторвалась в баре.

А вот 12 июля Ксения отправилась на прогулку в белыхб шортах и поло Dior. Лук дополнили голубая сумка этого же бренда и сланцы. Она собрала волосы в пучок и взяла солнцезащитные очки.

Бородина не сказала, куда отправилась. Однако вечером ее ждал сюрприз. Курьер принес ей букет любимых цветов и вручил на глазах дочки. Телеведущая смущенно прочитала любовную записку.

«Я весь мир обошел, чтобы найти тебя», – прочитала звезда. «Прям давление поднялось», – смущенно пошутила она.

Пока Ксения предпочитает не говорить о личной жизни. Однако в Москве она уже была замечена с мужчиной. Пока его личность Ксюша скрывает. 

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Поклонники признались, что рады за телеведущую. Многие отметили, что она достойна обрести счастье. 

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