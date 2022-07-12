Без укладки и с патчами: Бородина в пляжной тунике-кимоно и с сумкой Dior отправилась на пляж

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что проект «Дом-2» позволил ей стать богатой и знаменитой.
Ксения живет в просторном доме, а также купила не менее трех квартир в Москве. После развода с Курбаном Омаровым телеведущая предпочитает регулярно веселиться с подругами и еще больше путешествовать.
На этот раз Бородина улетела отдыхать в Турцию. С собой она взяла дочек Марусю и Теону. Однако порой вечерами телеведущая оставляет их с няней, а сама идет в бар или клуб. С собой она взяла множество нарядов.
Примечательно, что Ксения то и дело носит комплекты с шортами. У нее также есть с собой множество романтических платьев. На этот раз она покрасовалась в тунике-кимоно с принтом и поясом. Лук она дополнила очками с широкой оправой. Звезда была без макияжа и укладки, а под глаза нанесла патчи. Лук дополняли сланцы и сумка Dior.
Бородина не скрывает, что пользуется фильтрами. Но накануне она заявила, что и без них хорошо выглядит. Новый образ телеведущей пришелся по вкусу ее поклонникам. Многие адресовали ей комплименты.
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«Очень стильно», «Каждый день новый наряд», «Ох, как вы роскошны», «Каждый день вы в патчах», «Очень красиво, но лучше уберите фильтры», «Брендовые сумочки опять с вами», — стали писать пользователи Сети.