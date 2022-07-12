Без укладки и с патчами: Бородина в пляжной тунике-кимоно и с сумкой Dior отправилась на пляж

Ксения Бородина является одной из самых известных телеведущих. Она не скрывает, что проект «Дом-2» позволил ей стать богатой и знаменитой.

Ксения живет в просторном доме, а также купила не менее трех квартир в Москве. После развода с Курбаном Омаровым телеведущая предпочитает регулярно веселиться с подругами и еще больше путешествовать.