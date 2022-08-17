Словно две сестры: Алсу в джинсовой юбке макси с разрезом отметилась на прогулке с дочкой Сафиной

Алсу уже много лет выступает на сцене. С юных лет она восхищала публику не только вокалом, но и своим элегантным стилем.
Примечательно, что спустя 20 лет артистка может похвастаться точной фигурой и моложавым видом. Ксения Собчак, Ольга Бузова и другие селебрити восхищаются тем, как она выглядит.
Этим летом Алсу не только работала, но и уделяла время семье. Она ездила в Турцию, где красовалась в платья оверсайз. А недавно, уже в Москве, певица отметила день рождения младшего сына, Рафаэля.
На этот раз она решила поделиться кадрами, на которых проводит выходные в Санкт-Петербурге со старшей дочкой Сафиной.
Если сначала Алсу красовалась в мини-шортах, то потом отправилась в музей в джинсовой юбке макси из денима и футболке. Лук дополняли кремовые лоферы и белая сумка Chanel. А вот Сафина была в брюках-кюлотах цвета сочной травы и полосатой футболке. Наследница уже переросла маму. Они насладились увлекательной прогулкой.
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Алсу с дочкой Сафиной. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу в 39 лет. Многие оценили ее современный образ. А Сафина поразила их, так как похожа на маму своей фигурой и на папу Яна Абрамова чертами лица.
«Вы с дочей как две сестрички», «Очень красивые», «Вы красавица, а доченька ну такая-то милая и нежная», «Как быстро растут дети», «У нее папины глаза», «Взрослая стала, мамина грация и волосы», — стали писать подписчики.
Алсу с дочкой Сафиной. Фото: соцсети звезды