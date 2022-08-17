Словно две сестры: Алсу в джинсовой юбке макси с разрезом отметилась на прогулке с дочкой Сафиной

Алсу уже много лет выступает на сцене. С юных лет она восхищала публику не только вокалом, но и своим элегантным стилем.

Примечательно, что спустя 20 лет артистка может похвастаться точной фигурой и моложавым видом. Ксения Собчак, Ольга Бузова и другие селебрити восхищаются тем, как она выглядит.