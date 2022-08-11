Мама именинника в белом: Алсу устроила роскошный праздник в честь шестилетия сына Рафаэля

Обычно Алсу редко говорит о личной жизни. Она не скрывает, что ее дети учатся в престижной школе. Дочки уже в совершенстве знают английский язык.
Микелла пошла по стопам мамы. Она поет и даже участвовала в шоу «Голос». А вот своего сына артистка скрывает от всех. Его лицо она никогда не показывала.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Примечательно, что Алсу недавно делилась кадрами с отдыха, где красовалась в модных платьях. А вот 10 августа она уже была в Москве и устроила роскошный праздник в честь шестилетия сына.
На мероприятии артистка щегольнула в блузке из органзы и белых брюках. Она пригласила Елену Куликову, которая занимается с детьми. А также на вечеринке были маленькие гости.
Алсу и Елена. Фото: соцсети звезды
Родители пригласили аниматоров, детей развлекали аниматоры, а кульминацией праздника стали торт и дождь из конфетти. Гости остались в восторге. На этот раз Алсу не стала делится снимком с именинником.
«С днем рождения, Рафаэльчик! Расти здоровым и счастливым мальчиком. Спасибо большое за приглашение и такой классный праздник», – заявила Елена.