Мама именинника в белом: Алсу устроила роскошный праздник в честь шестилетия сына Рафаэля

Певица организовала детскую вечеринку, на которую позвала гостей. Кадры с праздника попали в Сеть.
Алсу

Алсу. Фото: соцсети звезды

Алсу более 20 лет назад стала знаменитой. Тогда она только начинала карьеру, но ее песни сразу покорили публику. Певица даже ездила на «Евровидение».

Теперь она уже жена и мама. Артистка счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Она подарила ему троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. 

 

Обычно Алсу редко говорит о личной жизни. Она не скрывает, что ее дети учатся в престижной школе. Дочки уже в совершенстве знают английский язык.

Микелла пошла по стопам мамы. Она поет и даже участвовала в шоу «Голос». А вот своего сына артистка скрывает от всех. Его лицо она никогда не показывала.

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Примечательно, что Алсу недавно делилась кадрами с отдыха, где красовалась в модных платьях. А вот 10 августа она уже была в Москве и устроила роскошный праздник в честь шестилетия сына.

На мероприятии артистка щегольнула в блузке из органзы и белых брюках. Она пригласила Елену Куликову, которая занимается с детьми. А также на вечеринке были маленькие гости. 

 

Алсу и Елена. Фото: соцсети звезды

Родители пригласили аниматоров, детей развлекали аниматоры, а кульминацией праздника стали торт и дождь из конфетти. Гости остались в восторге. На этот раз Алсу не стала делится снимком с именинником. 

«С днем рождения, Рафаэльчик! Расти здоровым и счастливым мальчиком. Спасибо большое за приглашение и такой классный праздник», – заявила Елена.

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