Мама именинника в белом: Алсу устроила роскошный праздник в честь шестилетия сына Рафаэля

Обычно Алсу редко говорит о личной жизни. Она не скрывает, что ее дети учатся в престижной школе. Дочки уже в совершенстве знают английский язык.

Микелла пошла по стопам мамы. Она поет и даже участвовала в шоу «Голос». А вот своего сына артистка скрывает от всех. Его лицо она никогда не показывала.

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