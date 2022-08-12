«Прекрасно корректирует фигуру»: Алсу в платье оверсайз модного цвета Very Peri щегольнула на отдыхе в Турции

Певица в женственном наряде отметилась на курорте. Ее лук оценила имидж-стилист Елена Бестави.
Алсу

Алсу. Фото: соцсети звезды

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Исполнительница хита «Зимний сон» покорила публику в юности, когда начала строить карьеру и сняла первые клип.

Теперь поклонники восхищаются тем, что артистка выглядит очень молодо в 39 лет. Она следит за фигуру и часто хвастается новыми нарядами. Звезда при этом растет троих детей. 

Обычно Алсу носит силуэтные платья, костюмы и джинсы. Однако на отдыхе в Турции певица стала носить наряды свободного кроя, чем спровоцировала слухи о четвертой  беременности. Но сама артистка лишь посмеялась над домыслами фанатов.

На новых кадрах Алсу покрасовалась в шелковом платье оверсайз с открытым плечом. Струящийся наряд с разрезом придавал загадочности. Лук дополнили сланцы Hermes в тон. Поклонники восхитились ее ярким летним нарядом.

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Алсу. Фото: соцсети звезды

Аутфит звезды для сайта Teleprogramma.pro оценила имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Великолепное платье модного оттенка Very Peri. У меня есть предположение, что это платье-трансформер, позволяющее менять фасоны. Даже если это не так, асимметрия с летящей фактурой и дарпировкой – такие платья всегда актуальны, прекрасно корректируют фигуру. Хотя у Алсу великолепная фигура, которая не требует коррекции, на мой взгляд.

Это идеальный вариант для отдыха», – высказалась эксперт.

Алсу. Фото: соцсети звезды

Справка Teleprogramma.pro: 

Елена Бестави является имидж-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и  «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров.  Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

Елена Бестави.  Фото:  Teleprogramma.pro

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