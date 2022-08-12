«Прекрасно корректирует фигуру»: Алсу в платье оверсайз модного цвета Very Peri щегольнула на отдыхе в Турции

Алсу уже больше 20 лет выступает на сцене. Исполнительница хита «Зимний сон» покорила публику в юности, когда начала строить карьеру и сняла первые клип.

Теперь поклонники восхищаются тем, что артистка выглядит очень молодо в 39 лет. Она следит за фигуру и часто хвастается новыми нарядами. Звезда при этом растет троих детей.