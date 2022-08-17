Сафина выше мамы: Алсу в мини-шортах из денима и кедах вышла на променад с повзрослевшей дочкой в Петербурге

Алсу является одной из самых известных певиц в России. Она прославилась в свое время, так как в юном возрасте стала петь и сниматься в клипах.
Примечательно, что спустя годы артистка продолжает строить карьеру. Она также следит за фигурой и восхищает поклонников моложавой внешностью. При этом звезда стала мамой троих детей.
Примечательно, что Алсу недавно отдохнула в Турции. Она часто носила наряды свободного кроя. Примечательно, что артистку даже подозревали в беременности. А теперь она вернулась в Россию. Недавно певица отметила день рождения сына Рафаэля. Потом, как оказалось, она уехала в Санкт-Петербург.
В культурной столицей Алсу щегольнула в джинсовых мини-шортах и белой футболке. Лук в молодежном стиле дополнили кеды.
Артистка прогулялась по улочкам со старшей дочкой Сафиной, которая была в мини-шортах из денима. Примечательно, что наследница стала выше мамы. Отметим, что девушке в сентябре исполнится 16 лет.
Алсу с дочкой Сафиной. Фото: соцсети звезды
«Saint Petersburg is always a good idea. Один из самых красивейших городов планеты... никогда не перестанет удивлять и восхищать!» — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие отметили, что она может сойти за сестру Сафины. Дочка артистки также поразила их своей красотой. «Какие красивые девочки», «Классные», «Дочка — красотка!», «Очень стильно», — стали писать подписчики.
Алсу с дочкой Сафиной. Фото: соцсети звезды