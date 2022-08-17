Сафина выше мамы: Алсу в мини-шортах из денима и кедах вышла на променад с повзрослевшей дочкой в Петербурге

Алсу является одной из самых известных певиц в России. Она прославилась в свое время, так как в юном возрасте стала петь и сниматься в клипах.

Примечательно, что спустя годы артистка продолжает строить карьеру. Она также следит за фигурой и восхищает поклонников моложавой внешностью. При этом звезда стала мамой троих детей.