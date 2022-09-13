«Слишком стара»: на церемонии «Эмми» высмеяли любовь Ди Каприо к девушкам помоложе

Почему Леонардо Ди Каприо не встречается с девушками старше 25 лет? Этот вопрос волнует многих людей в Голливуде. На церемонии вручения «Оскара» в этом году шутили про личную жизнь Лео. И на вручении «Эмми», которое прошло 12 сентября, звезду «Титаника» тоже вспомнили.

Телеведущий Кенан Томпсон вышел на сцену поздравить актрису Зендею с ее наградой и вот какую шутку отмочил.