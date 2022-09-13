«Слишком стара»: на церемонии «Эмми» высмеяли любовь Ди Каприо к девушкам помоложе

Звезда кино и сериалов Зендея, например, уже не подойдет для звезды «Титаника».
Леонардо Ди Каприо

47-летний Леонардо Ди Каприо предпочитает девушек помоложе. Фото: Global Look Press

Почему Леонардо Ди Каприо не встречается с девушками старше 25 лет? Этот вопрос волнует многих людей в Голливуде. На церемонии вручения «Оскара» в этом году шутили про личную жизнь Лео. И на вручении «Эмми», которое прошло 12 сентября, звезду «Титаника» тоже вспомнили.

Телеведущий Кенан Томпсон вышел на сцену поздравить актрису Зендею с ее наградой и вот какую шутку отмочил.

«На прошлой неделе Зендее исполнилось 26 лет, с днем рождения, — сказал он. — 26 лет — странный возраст для Голливуда. Ты достаточно молода, чтобы играть старшеклассницу, но уже слишком стара, чтобы встречаться с Леонардо Ди Каприо».

Напомним, у Лео в последние годы были продолжительные отношения с моделью Камилой Морроне, но пара рассталась, когда девушке исполнилось 25. Да и вообще, актер никогда публично не встречался с партнершами старше этого возраста. Совпадение? В Голливуде так не думают.

Недавно одна из бывших девушек Лео рассказала, почему они расстались, когда ей исполнилось 25.

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