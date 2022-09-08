Бывшая девушка Ди Каприо рассказала, почему рассталась с ним в 25 лет

После того, как актер Леонардо Ди Каприо расстался со своей молодой подругой Камилой Морроне, интернет наполнили шутки (и серьезные предположения) о том, что он отказывается строить отношения с девушками старше 25 лет. Мол, доросла до этого возраста — до свидания! Лео любит молоденьких.

На фоне этих сплетен решила высказаться бывшая возлюбленная Ди Каприо, 48-летняя модель и актриса Кристен Дзан. Они встречались в 1995–1999 годах и расстались как раз… Верно — когда девушке стукнуло 25.