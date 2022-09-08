Бывшая девушка Ди Каприо рассказала, почему рассталась с ним в 25 лет

После того, как актер Леонардо Ди Каприо расстался со своей молодой подругой Камилой Морроне, интернет наполнили шутки (и серьезные предположения) о том, что он отказывается строить отношения с девушками старше 25 лет. Мол, доросла до этого возраста — до свидания! Лео любит молоденьких.
На фоне этих сплетен решила высказаться бывшая возлюбленная Ди Каприо, 48-летняя модель и актриса Кристен Дзан. Они встречались в 1995–1999 годах и расстались как раз… Верно — когда девушке стукнуло 25.
«Мы с Лео встречались четыре года. Я случайно познакомилась с ним через друзей, когда мне было 19 лет, и мы начали встречаться, когда нам обоим было по 21. Я была с ним, когда он снимал «Ромео + Джульетта», «Титаник» и «Пляж», — пишет Кристен в своем эссе для журнала People. — Я подолгу посещала Лео на разных съемках в разных странах. Я любила его друзей, а он моих. Мы были как одна большая счастливая семья».
«Лео был очень милым и заботливым бойфрендом. У нас также были трудные времена, как и у всех пар, и в 1997 году мы немного расстались, а затем снова сошлись. Затем, примерно через четыре месяца после моего 25-летия (ха, я знаю, о чем вы думаете), все было кончено навсегда».
«Это был выбор, который я сделала. Я не знаю, как это точно объяснить, я просто чувствовала, что готова к тому, чтобы наши отношения закончились. Как будто переросла эту версию себя, голливудскую старшеклассницу. Я хотела понять, кто я такая и чего хочу».
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Дзан отметила, что когда она читает заголовки и комментарии, в которых Морроне называют «слишком старой для Лео в 25 лет», она закатывает глаза. Ей не нравится тот сигнал, который вся эта ситуация посылает молодежи.
«Когда я была молодой моделью, нам говорили, что наша карьера закончится в 21 год. Я рада видеть, что сейчас в этой индустрии все медленно меняется, но в 90-х это было не так, — продолжает Кристен. — Оглядываясь назад, в 21 или 25 лет я понятия не имела, кто я и чего хочу. Я закончила с модельным бизнесом, снялась в нескольких рекламных роликах. Но только в 30 лет я нашла свою истинную страсть — питание для собак — и основала свою собственную компанию, когда мне было 33 года».
«Что касается Лео и его последнего разрыва, кто знает, что произошло. Может быть, она действительно заботилась о нем, но просто была готова к следующей главе, возможно, это расставание временно, или, может быть, это не наше дело, но мы можем остановиться с эйджистскими заголовками и комментариями? Но давайте продолжим забавные мемы, они крутые. Действительно».
Напомним, что за свою жизнь Ди Каприо встречался со множеством молодых моделей различных национальностей, но ни на одной так и не женился.