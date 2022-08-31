Лео и Камила уже не пара: СМИ сообщили о расставании Ди Каприо и его девушки

Напомним, что Лео и Камила не стремились афишировать свои отношения, однако их регулярно видели вместе с 2018 года. Сообщалось, что девушка проводит много времени в доме кинозвезды, и Ди Каприо даже познакомил ее со своими родителями. Журналисты писали, что актер любит проводить время с молодой красоткой. Еще в середине этого лета их фотографировали вместе на пляже в Малибу.

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Добавим, что, являясь чуть ли не самым знаменитым актером в мире и покорителем дамских сердец, Леонардо никогда не был женат. Но еще не вечер...