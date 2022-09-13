«Наследники», Зендея и Ли Джон Джэ из «Игры в кальмара»: кто в этом году получил «Эмми»

В США состоялось вручение престижной премии «Эмми». 74-я церемония сериального «Оскара» прошла в Лос-Анджелесе. Лучшими многосерийными фильмами этого года признаны «Белый лотос» (в категории мини), «Тед Лассо» (номинация «комедия»), «Наследники» (среди драматических сериалов).

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Лучшей драматической актрисой признала Зендея (звезда «Эйфории»), а актером - Ли Джон Джэ («Игра в кальмара»). Также среди награжденных - Аманда Сейфрид (за мини-сериал «Выбывшая»), Майкл Китон («Ломка»). В комедийном жанре статуэтка досталась Джин Смарт («Хитрости»), Джейсону Судейкису («Тед Лассо»), сообщает сайт РИА «Новости».