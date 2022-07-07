Скрыла изъяны фигуры: Лариса Долина в остромодном костюме с брюками палаццо предстала на публике в Сочи

Лариса Долина уже много лет строит карьеру и смогла добиться больших высот как певица. Она записывает треки с молодыми исполнителями и преподает в вузе.
Артистка за последние несколько лет похудела больше чем на 20 килограммов и сменила гардероб. Теперь она все чаще носит короткие платья и не боится экспериментировать со стилем.
Недавно Долина появилась на вечеринке в доме у Филиппа Киркорова. Тогда она выбрала костюм цвета фламинго. А теперь певица приехала в Сочи, где проходит Музыкальный образовательный форум Леонида Агутина. Артистка активно принимает участие в мероприятиях.
Накануне на сцену она вышла в костюме цвета фуксии, который на пике популярности в этом сезоне. Удлиненный жакет и брюки палаццо позволили ей скрыть изъяны фигуры. Ведущие предложили звезде, чтобы в следующем году она дала там полноценный концерт. Певица с радостью согласилась.
А поклонники были сражены тем, как выглядит Лариса Александровна в 66 лет. Многие осыпали ее комплиментами.
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«Ну просто богиня», «Как вам идет этот цвет», «Роскошно смотритесь», «Тренд на розовый просто подскочил до небес», «Какая же вы красотка», «Ой, ослепительная женщина», «Некоторым у вас стоит поучиться одеваться», — стали писать пользователи Сети.