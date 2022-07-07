Скрыла изъяны фигуры: Лариса Долина в остромодном костюме с брюками палаццо предстала на публике в Сочи

Лариса Долина уже много лет строит карьеру и смогла добиться больших высот как певица. Она записывает треки с молодыми исполнителями и преподает в вузе.

Артистка за последние несколько лет похудела больше чем на 20 килограммов и сменила гардероб. Теперь она все чаще носит короткие платья и не боится экспериментировать со стилем.