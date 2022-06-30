66-летняя Долина в белоснежном костюме с эффектом стройности предстала на публике

Лариса Долина является известной исполнительницей. Она уже давно выступает на сцене и может похвастаться тем, что не только остается востребованной певицей, но и записывает хиты с молодыми исполнителями.

В 66 лет артистка может похвастаться стройностью. Она похудела и сменила гардероб. Теперь звезда не перестает восхищать публику яркими и стильными образами.