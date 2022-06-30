66-летняя Долина в белоснежном костюме с эффектом стройности предстала на публике

Лариса Долина является известной исполнительницей. Она уже давно выступает на сцене и может похвастаться тем, что не только остается востребованной певицей, но и записывает хиты с молодыми исполнителями.
В 66 лет артистка может похвастаться стройностью. Она похудела и сменила гардероб. Теперь звезда не перестает восхищать публику яркими и стильными образами.
Долина накануне появилась на вечеринке Филиппа Киркорова, который с размахом отметил 10-летие сына Мартина. С ней была подросшая внучка Александра. А теперь артистка пришла поддержать поп-короля, который решил поговорить о моде и представил свою коллекцию костюмов.
На мероприятии Лариса Александровна щегольнула в белоснежном костюме со струящейся блузкой на запах. Она восхитила присутствующих женственным нарядом, который стройнит за счет летящей ткани и кроя.
К слову, также луки в белом цвете выбрали Анастасия Стоцкая и Полина Гагарина. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. А Киркоров весь день старался быть рядом с ней.
«Какая вы элегантная», «Ваши наряды просто бесподобны», «Какой роскошный костюм», «Ох, самая красивая», «Ну белый лебедь», «Я не перестаю вами любоваться», «Дива наша», — прокомментировали пост подписчики.
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