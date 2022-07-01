По-молодежному: Долина в остромодном костюме цвета Барби отметилась на празднике у Киркорова

Лариса Долина знакома публике, так как много лет строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что любит экспериментировать не только с музыкой, но и с образами.

В свои 66 лет артистка продолжает работать над собой, поэтому смогла похудеть и сменить гардероб. Теперь она носит как мини-платья, так и необычные брюки и жакеты.