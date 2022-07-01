По-молодежному: Долина в остромодном костюме цвета Барби отметилась на празднике у Киркорова

Лариса Долина знакома публике, так как много лет строит карьеру на сцене. Она не скрывает, что любит экспериментировать не только с музыкой, но и с образами.
В свои 66 лет артистка продолжает работать над собой, поэтому смогла похудеть и сменить гардероб. Теперь она носит как мини-платья, так и необычные брюки и жакеты.
Лето стало для Ларисы Александровны очень насыщенным. Она снялась в новом клипе, посетила несколько красных дорожек, а накануне певица оказалась на празднике у Филиппа Киркорова, который отметил день рождения сына Мартина.
Она предстала в костюме цвета Барби, который дополнила кроссовками. У нее получился молодежный образ в стиле спорт-шик. Долина привела с собой внучку Александру, которая облачилась в платье цветочек.
Марина Юдашкина, Филипп Киркоров, Лариса Долина. Фото: соцсети звезды
Вечеринка на футбольную тематику получилась фееричной. Среди гостей также были: Яна Рудковская, Валерия, Марина Юдашкина, мама Сергея Лазарева и его дети, а также Тимати, Жасмин и Анна Айти. Поклонники восхитились тем, как выглядит Лариса Александровна. Многие отметили, что она затмила даже более молодых коллег.
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Лариса Долина, Филипп Киркоров. Фото: соцсети звезды