Подчеркнула талию: 66-летняя Долина в мини-платье с юбкой-колоколом появилась на фестивале

Лариса Долина является одной из самых известных персон на отечественной эстраде. Она завоевала любовь публики, когда спела хит «Погода в доме».
Ей также удалось стать одной из лучших джазовых исполнительниц. Теперь артистка преподает в вузе. Она также постройнела и может похвастаться новым гардеробом.
В последнее время Долина едва находит время на отдых. Она снимается в новых клипах, не пропускает вечеринки. Недавно певица щегольнула в брюках с шортами, которые можно отстегнуть. А вот накануне артистка отправилась на фестиваль, посвященный 90-летию великого отечественного поэта Роберта Рождественского.
Во время банкета Лариса Александровна предстала в белой рубашке и брюках в пол, а поверх она надела мини-платье цвета апельсина с юбкой-колоколом. Так певица подчеркнула талию и скрыла изъяны фигуры.
Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие отметили, что 66 лет она многим может дать фору. «Ну очень красивая», «Какой необычный образ», «Вы тут куколка», «До чего хорошенькая», «Наряд бесподобный», «Ох, как вам идет цвет», «Очень стройная», — стали писать пользователи Сети.
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