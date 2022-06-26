Подчеркнула талию: 66-летняя Долина в мини-платье с юбкой-колоколом появилась на фестивале

Лариса Долина является одной из самых известных персон на отечественной эстраде. Она завоевала любовь публики, когда спела хит «Погода в доме».

Ей также удалось стать одной из лучших джазовых исполнительниц. Теперь артистка преподает в вузе. Она также постройнела и может похвастаться новым гардеробом.