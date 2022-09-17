«Сколько лживой фантазии!»: Орбакайте вслед за Ургантом опровергла сообщения об отказе встать под гимн России

Вслед за ним высказалась о ситуации Кристина. Она была крайне возмущена и эмоционально высказалась о тех, кто пишет про нее неправду.

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«Боже! Чего только про себя ни узнаешь и ни прочитаешь. Сколько лживой фантазии! Очень не хочется мараться и вступать в полемику с этими людишками. Мне их жаль. Верьте лучше мне и моим публикациям и постам», – написала звезда.

Добавим, что Орбакайте на спектакль ходила в Театр Наций, а не в Театр Вахтангова. Кто распространил ложные слухи, не уточняется.