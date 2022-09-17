«Сколько лживой фантазии!»: Орбакайте вслед за Ургантом опровергла сообщения об отказе встать под гимн России

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться тем, что стала знаменитой на всю страну. Дочка Аллы Пугачевой дает концерты и играет в театре. А минувшим летом она также активно снималась в кино, когда находилась в Москве. Потом звезда сделала перерыв ради отпуска с дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым.
Осенью в Россию вернулась и Пугачева. Она отметилась с дочкой и Иваном Ургантом в театре, где они насладились спектаклем «Кабар». А вскоре после этого появились сообщения в Телеграм-каналах, что якобы Орбакайте и Ургант отказались под гимн России. 17 сентября телеведущий прокомментировал слухи и заявил, что был в тот день дома и Театр имени Вахтангова не посещал.
Вслед за ним высказалась о ситуации Кристина. Она была крайне возмущена и эмоционально высказалась о тех, кто пишет про нее неправду.
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«Боже! Чего только про себя ни узнаешь и ни прочитаешь. Сколько лживой фантазии! Очень не хочется мараться и вступать в полемику с этими людишками. Мне их жаль. Верьте лучше мне и моим публикациям и постам», – написала звезда.
Добавим, что Орбакайте на спектакль ходила в Театр Наций, а не в Театр Вахтангова. Кто распространил ложные слухи, не уточняется.
Фото: соцсети Кристины Орбакайте