Стильный монохром: Орбакайте в шелковом платье цвета припыленной розы и жакете оверсайз предстала на публике

Кристина Орбакайте является одной из самых известных певиц. Она родилась в семье Аллы Пугачевой, поэтому с малых лет на нее было обращено внимание общественности. Сначала Кристина стала сниматься в кино, а потом пошла по стопам мамы и запела. В 51 год звезда активно дает концерты и минувшим летом снялась в новых проектах.
Недавно Кристина вернулась из отпуска, который провела с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Она успела посетить театр вместе с мамой и повидаться с Владиславом Лисовцом. Примечательно, что певица всегда особое внимание уделяет нарядам. Она предпочитает выглядеть современно и женственно.
10 сентября Москва отметила 875-летие. В честь этого события в городе прошли концерты и другие развлекательные мероприятия.
Орбакайте появилась в торговом центре, где встретилась с посетителями в одном из магазинов. Артистка предстала в шелковом платье цвета припыленной розы. Лук дополнил жакет оверсайз насыщенного розового цвета и желтые лодочки. Кристина получила букет любимых цветов – ирисок.
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Поклонники бурными овациями и криками встречали звезду. Многие восхитились ее монохромным образом, который навевал настроение лета.
«Какая красивая», «Выглядит на 20 лет», «Просто шикарная артистка», «Столько в ней добра и обаяния», «Как она похожа на маму», «Кристина обладает невероятной красотой, утонченность и грацией», — стали писать пользователи Сети.