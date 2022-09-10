Стильный монохром: Орбакайте в шелковом платье цвета припыленной розы и жакете оверсайз предстала на публике

10 сентября Москва отметила 875-летие. В честь этого события в городе прошли концерты и другие развлекательные мероприятия.

Орбакайте появилась в торговом центре, где встретилась с посетителями в одном из магазинов. Артистка предстала в шелковом платье цвета припыленной розы. Лук дополнил жакет оверсайз насыщенного розового цвета и желтые лодочки. Кристина получила букет любимых цветов – ирисок.

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