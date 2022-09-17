Иван Ургант прокомментировал информацию о его отказе встать под гимн России в Театре имени Вахтангова

Однако не так давно Ургант появился в театре. Он провел время с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Они насладились спектаклем «Кабар».

Однако потом в Telegram-каналах ранее появилась информация, что якобы телеведущий и Кристина пришли на премьеру одного из спектаклей театра Вахтангова и отказались встать под гимн РФ. Оказалось, что дело обстояло иначе.