Иван Ургант прокомментировал информацию о его отказе встать под гимн России в Театре имени Вахтангова

Иван Ургант является известным телеведущим. Несмотря на то, что он востребованный ведущий, в последнее время Иван редко появляется на публике. Его шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир. Более того, он не появится и в «Елках-9», как и Сергей Светлаков. Главные роли получили комедийный актер и блогер Евгений Кулик и Виктория Агалакова
Однако не так давно Ургант появился в театре. Он провел время с Аллой Пугачевой и Кристиной Орбакайте. Они насладились спектаклем «Кабар».
Однако потом в Telegram-каналах ранее появилась информация, что якобы телеведущий и Кристина пришли на премьеру одного из спектаклей театра Вахтангова и отказались встать под гимн РФ. Оказалось, что дело обстояло иначе.
«Несмотря на то, что мы с Кристиной Орбакайте, конечно, весь сентябрь ходим по театрам, но вот конкретно в театр Вахтангова я не зашел. И на спектакле на этом меня не было, я вообще в этот день был дома. Удивительное дело, в театре я не был, но все, что происходит, очень сильно напоминает плохой театр, а иногда даже цирк», – рассказал Ургант, пишет ТАСС.
Добавим, что с Орбакайте и Пугачевой он действительно отметился в другом театре – Наций. Это был первый выход в свет Примадонны после возращения из отпуска.