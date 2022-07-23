Алла захохотала: Галкин показал, как повзрослевшая дочка Лиза в розовых брюках с лампасами делает ему массаж

На днях Максим с женой отправился в гости к Лайме Вайкуле. Они вместе сняли видео в машине. Алла Борисовна многих восхитила своим посвежевшим видом. А вот 23 июля артист решила сделать поклонникам еще один подарок. Он опубликовал архивное видео, сделанное в Юрмале. На нем еще пятилетняя Лиза в платье в горох делает ему массаж.

Теперь спустя три года Галкин снял такое же видео. теперь его наследница повзрослела. Она была в розовых брюках с лампасами и футболке. Девочка заплела волосы в косу. Она ловко массажировала папе спину.

За ними наблюдала Пугачева. Она звонко рассмеялась.