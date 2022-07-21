«Обеспечивает семью! Молодец»: Пугачева похвалила Галкина на камеру, защитив от критики

Максим Галкин уже давно стал одним из самых известных артистов в России. Она не частый гость на телевизионных шоу, но сам до недавнего времени вел несколько передач.

Юморист также каждый год ездит на гастроли. На этот раз он побывал в Израиле с Аллой Пугачевой и детьми, что наделало много шума в обществе. А теперь они отдыхают в Юрмале.