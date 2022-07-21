«Обеспечивает семью! Молодец»: Пугачева похвалила Галкина на камеру, защитив от критики

Максим Галкин уже давно стал одним из самых известных артистов в России. Она не частый гость на телевизионных шоу, но сам до недавнего времени вел несколько передач.
Юморист также каждый год ездит на гастроли. На этот раз он побывал в Израиле с Аллой Пугачевой и детьми, что наделало много шума в обществе. А теперь они отдыхают в Юрмале.
Недавно Галкин показал виллу, где остановился с семьей. Там много пространства, чтобы двойняшки Лиза и Гарри играли. В гостях у них успела побывать Кристина Орбакайте с мужем и дочкой. Вечерами юморист выходит на променад. Он любит наблюдать с детьми за закатом на пляже.
А вот 21 июля супруги отправились в гости к Лайме Вайкуле. Они предвигались на большом автомобиле. Алла Борисовна выпрямила волосы и сделала густую челку. Она попросила мужа, чтобы он красиво ее снял. Артист заверил, что даже фильтры не нужны, когда такая жена эффектная.
Также Галкин напомнил, что скоро у него гастроли в Эстонии. Однако накануне он рассказал, что в марте поедет в США. Тогда в Сети его многие подвергли критике. На этот раз Пугачева сразу заступилась за возлюбленного.
«Что-то я давно ничего не рекламировал. Кстати, напоминаю, что у меня концерты в Эстонии!» — сказал Максим.
«Обеспечивает семью! Молодец», — отметила Примадонна.
«Вот», — заулыбался артист.
Поклонники отметили, что Алла Борисовна поступает правильно. Многие также восхитились тем, как она выглядит. Фанаты пожелали, чтобы пара не обращала внимание на злопыхателей.
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«Вот это правильно», «Поддержка жены — самое главное», «Ну до чего вы хорошие», «Просто красотка», «Как от вас веет любовью», «В вашей семье все правильно! Муж работает, жена отдыхает», «Классные! Никого не слушайте», — стали писать пользователи Сети.