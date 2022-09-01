Счастливая: Татьяна Навка показала повзрослевшую дочку Дмитрия Пескова в школьной форме и с ранцем

Этим летом Навка не только гастролировала со своей постановкой, которую даже привезла в Сочи, но и успела отдохнуть.

Она делилась кадрами из Эфеса, а также веселилась в Турции, где не раз демонстрировала женственные платья. Однако на днях спортсменка вернулась домой и начала готовить дочку к школе.