«Как я люблю море»: Татьяна Навка в струящемся платье в горох вместе с подросшей дочкой щегольнула в Турции

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она уже много лет выступает на льду. Ей удалось завоевать множество наград. Спортсменка стала олимпийской чемпионкой.

Теперь она создает красочные ледовые представления. По ее стопам пошла дочка Надежда, которой недавно исполнилось восемь лет.