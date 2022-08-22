«Как я люблю море»: Татьяна Навка в струящемся платье в горох вместе с подросшей дочкой щегольнула в Турции

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она уже много лет выступает на льду. Ей удалось завоевать множество наград. Спортсменка стала олимпийской чемпионкой.
Теперь она создает красочные ледовые представления. По ее стопам пошла дочка Надежда, которой недавно исполнилось восемь лет.
Не так давно Навка привезла свое шоу «Лебединое озеро» в Сочи. На одном из представлений отметился Дмитрий Песков. А вот последние летние дни спортсменка решила провести на море. Она уже посетила Эфес, потом развеялась в ресторане, где ей позволили бить посуду. А на днях звезда оказалась в Турции, где то и дело демонстрирует женственные наряды.
На этот раз Татьяна поделилась кадрами, на которых наслаждается прогулкой по морском побережью. Она предстала в струящемся платье в горох с разрезом и в плетеном козырьке. Фигуристка не скрыла изящные щиколотки. Принарядилась и ее дочка, которая покрасовалась в платье с цветочным принтом в лодке.
«Как я люблю море», — заявила чемпионка.
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Татьяна Навка и Надежда Пескова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие осыпали ее комплиментами. «До чего милая», «Дочка тут очень на вас похожа», «Лучшие фото — с отдыха», «Какой у вас прелестный наряд», «Надя просто само очарование», «Выглядите так, что можно картины писать», «Отдых вам на пользу», — стали писать подписчики.