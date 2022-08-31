«Эти двое рады друг другу»: Навка запечатлела подросшую дочку в домашней остановке с любимым питомцем

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она посвятила свою жизнь спорту. Навка получила большое количество наград: стала олимпийской чемпионкой, а последние несколько лет фигуристка создает красочные ледовые шоу. При этом она участвует в телевизионных передачах, воспитывает дочку Надежду.
В этом году Навка привозила свое шоу в Сочи. Она также появлялась на праздниках у друзей, но последний месяц лета фигуристка провела в Турции. Она носила струящиеся платья, а также наряды, которые подчеркивают ее достоинства. Татьяна отметила день рождения наследницы на курорте. Девочка смогла отдохнуть перед учебным годом.
А вот 31 августа Навка уже была дома. Она засняла свою подросшую дочку, которая заобнимала любимого домашнего питомца – миниатюрной пушистой собакой. Надежда была в белых брюках и футболке с принтом. Она была рада объятиям с малышкой Мишель.
«Можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и... как эти двое рады друг другу», – написала Татьяна.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что дочка чемпионки загорела и подросла.
«Очень душевное видео; Наденька — добрейшей души девчушка и собаченька, такая же!», «Две чудесные малышки», «Какая прелесть», «Какие красивые», «Надя так загорела», «Крутая такая», — стали писать подписчики.