«Эти двое рады друг другу»: Навка запечатлела подросшую дочку в домашней остановке с любимым питомцем

В этом году Навка привозила свое шоу в Сочи. Она также появлялась на праздниках у друзей, но последний месяц лета фигуристка провела в Турции. Она носила струящиеся платья, а также наряды, которые подчеркивают ее достоинства. Татьяна отметила день рождения наследницы на курорте. Девочка смогла отдохнуть перед учебным годом.