«Счастливая мама»: нарядная Навка в модном платье отправилась на вручение диплома старшей дочки

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок. Она уже давно выступает на льду и может похвастаться тем, что создает красочные ледовые шоу.

Олимпийская чемпионка также часто участвует в телевизионных шоу и посещает вечеринки. А свободное время посвящает дочкам — Саше Жулиной и Надежде Песковой.