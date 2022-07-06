«Счастливая мама»: нарядная Навка в модном платье отправилась на вручение диплома старшей дочки

Саша Жулина окончила МГИМО. Мама поспешила первой ее поздравить.
Татьяна Навка

Татьяна Навка. Фото: Global Look Press

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок. Она уже давно выступает на льду и может похвастаться тем, что создает красочные ледовые шоу.

Олимпийская чемпионка также часто участвует в телевизионных шоу и посещает вечеринки. А свободное время посвящает дочкам — Саше Жулиной и Надежде Песковой.

Зачастую Навка делится кадрами с младшей наследницей. А вот Александра давно живет самостоятельно. Родители помогли ей начать свой бизнес. У девушки уже несколько точек Bobar, где продается необычный чай с шариками. 6 июля Татьяна принарядилась в алое платье в цветочек. Она сообщила, что ее старшая наследница стала выпускницей МГИМО.

Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды

«Счастливая мама едет в МГИМО к своей старшей Саше Жулиной на вручение диплома», — радостно сообщила звезда.

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Поклонники поздравили Навку и ее дочку. Многие отметили, что у фигуристки красивый летний образ.

«Поздравляем дочку и счастливую маму!», «Как! Уже диплом? Вот бежит время. Поздравляем!», «Дочь красавица и так похожи», «Какой красивый наряд», «Когда мама выглядит изумительно», — стали писать подписчики.

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