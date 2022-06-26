Летние каникулы: Навка засняла подросшую дочку Пескова в шортах на прогулке

Татьяна Навка является известной фигуристкой. Она уже давно завершила карьеру, но создает красочные ледовые представления с участием выдающихся фигуристов.
Также свободное время спортсменка посвящает семье и друзья. На днях она повеселилась на празднике у подруги вместе с Дмитрием Песковым.
У супругов подрастает дочка Надежда. Она пошла по стопам мамы и занимается фигурным катанием. А также девочка изучает несколько иностранных языков, играет на пианино и ходит на занятия по балету.
Недавно у детей начались каникулы. Навка поделилась видео, на котором запечатлела, как дочка гуляет во дворе. Надежда в шортах и футболке качалась на качелях. Рядом было баскетбольное кольцо и целый домик для игр. Сама Татьяна часто тренируется на природе.
Поклонники восхитились тем, как выросла наследница олимпийской чемпионки. Многие отметили, что она еще больше стал похожа на папу.
«Какая она стройная», «Самый добрый ребенок», «Надя улыбается, вот где счастье», «Ну что за прелестная особа», «Да, у нее во дворе есть все для веселого вечера», «Ножки мамины, а сама копия папы», — стали писать пользователи Сети.
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