Летние каникулы: Навка засняла подросшую дочку Пескова в шортах на прогулке

У супругов подрастает дочка Надежда. Она пошла по стопам мамы и занимается фигурным катанием. А также девочка изучает несколько иностранных языков, играет на пианино и ходит на занятия по балету.

Недавно у детей начались каникулы. Навка поделилась видео, на котором запечатлела, как дочка гуляет во дворе. Надежда в шортах и футболке качалась на качелях. Рядом было баскетбольное кольцо и целый домик для игр. Сама Татьяна часто тренируется на природе.