Навка в платье оверсайз с цветочным принтом и куртке из денима повеселилась на празднике у Киркорова

Навка редко пропускает праздники, которые устраивают друзья. Примечательно, что накануне Филипп Киркоров устроил вечеринку для сына Мартина, которому исполнилось 10 лет. Он решил выбрать футбольную тематику. Дети сыграли на поле и получили призы. А взрослые наблюдали за фокусами и наслаждались выступлениями молодых артистов.

Татьяна для такого случая выбрала струящееся платье макси. Наряд оверсайз с цветочным принтом скрыл изъяны ее фигуры. Она дополнила образ курткой из денима, которая в тренде в этом сезоне.