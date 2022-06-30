Навка в платье оверсайз с цветочным принтом и куртке из денима повеселилась на празднике у Киркорова

Татьяна Навка большую часть жизни посвятила спортивной карьере и завоевала множество медалей. Олимпийская чемпионка теперь создает красочные ледовые шоу.
Так, ее можно увидеть в проекте «Ледниковый период». А вот свободное время она посвящает семье. У нее растет дочка Надежда, которую звезда воспитывает с мужем Дмитрием Песковым.
Навка редко пропускает праздники, которые устраивают друзья. Примечательно, что накануне Филипп Киркоров устроил вечеринку для сына Мартина, которому исполнилось 10 лет. Он решил выбрать футбольную тематику. Дети сыграли на поле и получили призы. А взрослые наблюдали за фокусами и наслаждались выступлениями молодых артистов.
Татьяна для такого случая выбрала струящееся платье макси. Наряд оверсайз с цветочным принтом скрыл изъяны ее фигуры. Она дополнила образ курткой из денима, которая в тренде в этом сезоне.
На вечеринке отметились Лариса Долина с внучкой, Валерия и Иосифом Пригожин, Марина Юдашкина, Яна Рудковская с сыном. Кульминацией праздника стал салют и светопредставление над водой. Также все гости получили кусочек торта.
Навка смогла пообщаться с подругами. Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая вы летняя», «Ну просто красавица», «Словно из сказки сбежали», «Какое у вас шикарное платье», «Круто выглядите», — прокомментировали кадры подписчики.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды