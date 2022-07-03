«Будем кушать свою клубничку»: Навка похвасталась огородом, на котором спеют ягоды

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок в России. Она много лет выступала на соревнованиях и стала олимпийской чемпионкой.

Теперь спортсменка выступает на льду в рамках разных представлений и для телевизионных шоу. По ее стопам пошла дочка Надежда, которая с малых лет катается на коньках.