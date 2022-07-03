«Будем кушать свою клубничку»: Навка похвасталась огородом, на котором спеют ягоды

Татьяна Навка является одной из самых известных фигуристок в России. Она много лет выступала на соревнованиях и стала олимпийской чемпионкой.
Теперь спортсменка выступает на льду в рамках разных представлений и для телевизионных шоу. По ее стопам пошла дочка Надежда, которая с малых лет катается на коньках.
Примечательно, что этим летом Навка успевает не только посещать праздники друзей, выходить в свет с мужем Дмитрием Песковым, но и устраивать тренировки. Фигуристка готовится к гастролям. Но оказалось, что она также успевает следить за огородом.
На это раз она решила показать свой огород, где ровные грядки, накрытые сеткой. На маленьких кустиках спеют ягодки.
«Скоро будем кушать свою клубнику», – радостно заявила она.
Отметим, что многие артисты держат свой огород. В прошлом году своим урожаем хвастались: Сергей Лазарев, Максим Галкин и Марина Юдашкина. Поклонники восхитились тем, что Навка ведет домашнее хозяйство, хоть и загружена на работе.
«Ох, уже чувствую запах», «Какой у вас ухоженный огород», «Это столько труда и сил, какая вы молодец», «Ягоды с огорода! Красота какая», «Надя будет помогать собирать! Детям такое нравится», — стали писать пользователи Сети.
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