«Сашка — третьеклашка!»: Рудковская в элегантном костюме с узкими брюками и в слингбэках вместе с Плющенко отвела сына в школу

Яна Рудковская не скрывает, что не всегда была продюсером. Однако теперь она является частью шоу-бизнеса. Один из самых ярких ее подопечных — Дима Билан.
Также блондинка во многом помогает мужу Евгению Плющенко, который создал школу фигурного катания и каждый год работает над ледовыми шоу. При этом светская львица воспитывает двоих детей и регулярно выходит в свет в остромодных нарядах.
Напомним, что старший сын пары — Александр Плющенко — уже пошел по стопам отца. Он выступает на льду и приносит домой медали. В девять лет у мальчика уже есть счет в банке, куда приходят его гонорары за съемки в глянцевых журналах, рекламе и показах мод. 1 сентября Рудковская вместе с мужем отвела его в школу. А вот младшего сына Арсения супруги с собой брать не стали.
На снимках Яна позировала в элегантном темно-синем костюме с узкими брюками. Она предпочла открыть изящные щиколотки. Лук дополнили слингбэки и сумка Dior. Юный ученик был в брюках и принтованном пиджаке. Он принес роскошный букет для своей учительницы. Плющенко побывал в классе и осмотрел все вместе с женой. Он предпочел надеть брюки с кожаным бомбером.
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Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном. Фото: соцсети звезды
«Сашка — третьеклашка! Снова в школу! Всех с Днем знаний! Успехов в учебе и спорте», — написала светская львица.
Поклонники восхитились тем, как вырос сын чемпиона. Другие пришли в восторг от наряда Рудковской, которой, к слову, 47 лет. «Какие красивые», «Как вырос мальчик», «Саша — копия своего отца», «Как это трогательно», «У вас даже учительница стильная», «Ох, какой букет», — прокомментировали кадры подписчики.
Саша Плющенко с учительницей. Фото: соцсети звезды