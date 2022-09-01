«Сашка — третьеклашка!»: Рудковская в элегантном костюме с узкими брюками и в слингбэках вместе с Плющенко отвела сына в школу

Яна Рудковская не скрывает, что не всегда была продюсером. Однако теперь она является частью шоу-бизнеса. Один из самых ярких ее подопечных — Дима Билан.

Также блондинка во многом помогает мужу Евгению Плющенко, который создал школу фигурного катания и каждый год работает над ледовыми шоу. При этом светская львица воспитывает двоих детей и регулярно выходит в свет в остромодных нарядах.