Ноги еще длиннее: Рудковская в коротком небесно-голубом платье и слингбэках появилась на светском рауте

Примечательно, что Яна успевает помогать мужу, который открыл свою Академию фигурного катания. Также пара растит двоих сыновей: Александра и Арсения. При этом продюсер Билана обычно не пропускает громкие мероприятия. Этим летом она ездила отдыхать в Сочи, но теперь блондинка вернулась в Москву.