Ноги еще длиннее: Рудковская в коротком небесно-голубом платье и слингбэках появилась на светском рауте

Яна Рудковская является известным продюсером. Она со временем стала настоящим другом Димы Билана. Они вместе дважды ездили на «Евровидение».
Светская львица славится своим изысканным вкусом. Она носит люксовые наряды. Вместе с мужем Евгением Плющенко она часто выходит в свет, но этим летом пару редко видели на публике.
Примечательно, что Яна успевает помогать мужу, который открыл свою Академию фигурного катания. Также пара растит двоих сыновей: Александра и Арсения. При этом продюсер Билана обычно не пропускает громкие мероприятия. Этим летом она ездила отдыхать в Сочи, но теперь блондинка вернулась в Москву.
На этот раз Яна отправилась к другу на праздник, который прошел на живописной веранде в центре столицы. Она для такого случая выбрала короткое платье небесно-голубого цвета с юбкой-солнце. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру. Рудковская дополнила лук слингбэками. Она сделала акцент на стройных ногах.
«На очень красивом дне рождении у друга в лимонах, и на самой живописной веранде Москвы», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Рудковская. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы как куколка сидите», «Ноги такие длинные», «Платье очаровательное», «Современная Золушка», «Красотка», — стали писать подписчики.
Яна Рудковская. Фото: соцсети звезды