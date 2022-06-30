Самые милые кадры: Нюша подловила дочку, которая решила поиграть с маленьким братом

Певица привезла детей в Москву. С утра она увидела умилительную картину. Симба души не чает в брате.
Нюша

Нюша. Фото: соцсети звезды

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что в юности много гастролировала и едва находила время на отдых.

Теперь певица предпочитает большую часть времени посвящать семье. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает дочка Серафима-Симба и сын, которому всего шесть месяцев. 

Примечательно, что Нюша живет в Дубае, но недавно приехала в Москву. Она отметила день рождения своей мамы Ирины Шурочкиной. Теперь артистка готовится к возвращению на сцену. Она не скрывает, что пока не вернулась в форму. Скучать певице не дают дети. 

На этот раз она засняла дочку, которая бегала дома в комбинезоне. Она подбежала к стульчику, в котором сидел ее брат и стала играть с ним. Малыш дрыгал ногами, когда Симба хотела его обнять. 

Поклонники восхитились умилительными кадрами. Многие осыпали дочку Нюши комплиментами. Другие признались, что ждут встречи с сыном артистки, которого она пока не показывает. 

«Ну что за сладкие малыши», «Ой, какие пальчики хорошенькие», «Симба сама нежность», «Классно, что она не ревнует», «Детки у вас чудесные», «Как же зовут его! Муфаса?», «Мальчик очень резвый растет», — стали писать подписчики.

А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  