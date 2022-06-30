Самые милые кадры: Нюша подловила дочку, которая решила поиграть с маленьким братом

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что в юности много гастролировала и едва находила время на отдых.

Теперь певица предпочитает большую часть времени посвящать семье. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает дочка Серафима-Симба и сын, которому всего шесть месяцев.