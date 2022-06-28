Три поколения вместе: Нюша в ультрамодном платье цвета шоколада с разрезом предстала с моложавой мамой и дочкой

Нюша является одной из самых известных исполнительниц. Она уже давно выступает на сцене. Примечательно, что артистка много лет была подопечной своего отца Владимира Шурочкина, который был ее продюсером.
Но потом она вышла замуж за Игоря Сивова и стала мамой двоих детей — дочки Серафимы-Симбы и сына, чье имя скрывает. Звезда решила вести свои дела самостоятельно.
Зимой Нюша переехала жить в Дубай. Теперь там она проводит время с семьей. Но недавно артистка решила приехать в Москву на некоторое время. Она готовится к возращению на сцену. А на днях певица отпраздновала день рождения своей мамы Ирины Шурочкиной.
Они отправились в ресторан. Именинница нарядилась в белое платье, а вот Нюша щегольнула в модном платье макси с разрезом и на тонких бретельках. Наряд цвета шоколада дополнили босоножки. А вот Симба предстала в пышном платье из фатина.
Нюша с мамой и дочкой. Фото: соцсети звезды
«Моя волшебная, загадочная, нежная и чувственная любимая мамочка.Я бесконечно счастлива, что ты у меня есть», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что дочка артистки похожа на бабушку. «Вот это гены», «Вы очень красивые все», «Как похожа на бабушку малышка!», «Ох, три поколения вместе», «Теперь понятно, в кого Нюша и Симба», «Платье роскошное и цвет идет», «Красотища», — стали писать подписчики.
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