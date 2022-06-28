Три поколения вместе: Нюша в ультрамодном платье цвета шоколада с разрезом предстала с моложавой мамой и дочкой

Нюша является одной из самых известных исполнительниц. Она уже давно выступает на сцене. Примечательно, что артистка много лет была подопечной своего отца Владимира Шурочкина, который был ее продюсером.

Но потом она вышла замуж за Игоря Сивова и стала мамой двоих детей — дочки Серафимы-Симбы и сына, чье имя скрывает. Звезда решила вести свои дела самостоятельно.