В стиле спорт-шик: Нюша в платье-футболке прошлась с дочкой по набережной в Москве

Нюша является одной из самых известных певиц в России. В свое время она выпустила несколько хитов и покорила публику.
Однако о личной жизни артистка долго умалчивала. Но теперь она счастлива в браке с Игорем Сивовым. Супруги воспитывают дочку Серафиму-Симбу и сына, который родился шесть месяцев назад.
Зимой Нюша переехала в Дубай, но летом она приехала в Москву, так как готовится к возвращению на сцену. При этом певица успевает уделять время родным. На днях она отпраздновала день рождения своей мамы Ирины Шурочкиной. Примечательно, что 28 июня артистка отправилась на прогулку.
Сивов заснял жену, которая щегольнула в платье-футболке оверсайз. Наряд она дополнила кроссовками. Нюша прыгала по плитке вместе с дочкой. Симба предстала в комбинезоне с принтом.
«Семейная прогулка», — отметил Игорь.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие осыпали комплиментами молодую маму. Другие похвалили ее за смелый наряды в стиле спорт-шик.
«Какие классные», «Симба просто солнышко», «А вас узнали на улице?», «Очень красивые ножки», «Прям проживаете каждый день так, как будто последний», «Нюша, а юбку спрятала? Вот вы смелая», «Новая мода?», «С таким макияжем прям девочка», — прокомментировали пост подписчики.
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