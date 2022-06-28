В стиле спорт-шик: Нюша в платье-футболке прошлась с дочкой по набережной в Москве

Нюша является одной из самых известных певиц в России. В свое время она выпустила несколько хитов и покорила публику.

Однако о личной жизни артистка долго умалчивала. Но теперь она счастлива в браке с Игорем Сивовым. Супруги воспитывают дочку Серафиму-Симбу и сына, который родился шесть месяцев назад.