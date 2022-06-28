На двойном свидании: Нюша в черном платье из шелка и жакете встретилась с Лопыревой в ресторане

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она несколько лет подряд ездила на гастроли, не пропускала премии и вечеринки.
Но теперь артистка ведет более спокойную семейную жизнь. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым и воспитывает двоих детей — дочку Серафиму-Симбу и сына, чье имя хранит в тайне.
Уже несколько месяцев Нюша живет в Дубае, но летом она приехала с родными в Москву. Певица захотела навестить отца. Также она начала готовиться к возвращению на сцену. На днях артистка отпраздновала день рождения своей мамы Ирины Шурочкиной.
А вот 27 июня она отправилась в ресторан с мужем. Нюша повидалась с Викторией Лопыревой, которая тоже пришла с супругом Игорем Булатовым. Они устроили двойное свидание. Певица щегольнула в черном платье из шелка, жакете в тон и на шпильках. А вот победительница конкурса «Мисс Россия» была в модном кроп-топе с завязками.
«У нас сегодня прекрасный вечер в компании. Ребятки, котики! Обожаю вас просто! Обожаю за вами наблюдать», — умилилась звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит пара. Многие осыпали комплиментами не только Нюшу, но и Викторию.
«Красивые такие», «Вы то в Дубае видитесь, теперь тут», «Какой женственный наряд у нашей Нюши», «С мужьями, намарафетились», «Ну тут слов нет, крутышки», «Очень похожи пары, красотки и их возлюбленные», — стали писать подписчики.
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Нюша и Игорь Сивов, Виктория Лопырева и Игорь Булатов. Фото: соцсети звезды