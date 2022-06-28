На двойном свидании: Нюша в черном платье из шелка и жакете встретилась с Лопыревой в ресторане

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она несколько лет подряд ездила на гастроли, не пропускала премии и вечеринки.

Но теперь артистка ведет более спокойную семейную жизнь. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым и воспитывает двоих детей — дочку Серафиму-Симбу и сына, чье имя хранит в тайне.