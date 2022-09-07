Оделись в одном стиле: Брутян в косухе оверсайз похвасталась лифтолуком с Прилучным

Теперь Прилучный чаще показывает свою личную жизнь. Он обустроил дом, а также занимается пробежкой вместе с женой. 7 сентября пара решила отправиться на прогулку. Оказалось, что Брутян любит делать лифтолуки, как и Муцениеце. Она предстала в спортивном костюме и косухе оверсайз. В таком же стиле оделся и ее возлюбленный.

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