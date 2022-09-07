Оделись в одном стиле: Брутян в косухе оверсайз похвасталась лифтолуком с Прилучным

Теперь звезда сериала «Мажор» делает фото с новой женой. Зепюр Брутян имеет такую же привычку, как и Агата Муцениеце.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды

Павел Прилучный является известным актером. Он смог прославиться за счет ярких ролей. Несколько лет назад звезда сериала «Мажор» развелся с Агатой Муцениеце. Они были вместе 8 лет и успели обзавестись детьми: сыном Тимофеем и дочкой Мией. Актриса позже призналась, что не смогла больше терпеть пристрастие мужа к алкоголю и его агрессию. 

А вот в этом году Павел снова сыграл свадьбу. Его избранницей стала актриса армянского происхождения Зепюр Брутян. Ряди возлюбленной он закатил пышный праздник. Агата в свою очередь не стремится найти себе вторую половинку, так как занялась карьерой. Также львиную долю внимания она уделяет детям. 

Теперь Прилучный чаще показывает свою личную жизнь. Он обустроил дом, а также занимается пробежкой вместе с женой. 7 сентября пара решила отправиться на прогулку. Оказалось, что Брутян любит делать лифтолуки, как и Муцениеце. Она предстала в спортивном костюме и косухе оверсайз. В таком же стиле оделся и ее возлюбленный. 

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Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что актер выглядит стильно, подстать своей супруге. Однако некоторые фанаты не перестают удивляться тому, как Брутян похожа на его бывшую избранницу. 

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