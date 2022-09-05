В молодежном стиле: Муцениеце в «рваном» платье и модной косухе появилась на премьере со звездой «Кадетства»

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Латвийская актриса прославилась, когда снялась в сериале «Закрытая школа». Она также работала с Александром Робаком в фильме «Честны развод», снималась с Дмитрием Нагиевым, так как они вместе трудились в шоу «Голос.Дети».

Почти 10 лет артистка прожила с Павлом Прилучным. Их развод в 2020 году для многих стал неожиданным.