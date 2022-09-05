В молодежном стиле: Муцениеце в «рваном» платье и модной косухе появилась на премьере со звездой «Кадетства»

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Латвийская актриса прославилась, когда снялась в сериале «Закрытая школа». Она также работала с Александром Робаком в фильме «Честны развод», снималась с Дмитрием Нагиевым, так как они вместе трудились в шоу «Голос.Дети».
Почти 10 лет артистка прожила с Павлом Прилучным. Их развод в 2020 году для многих стал неожиданным.
Теперь Агата скрывает личную жизнь. Она лишь признавалась, что романы у нее были, но серьезных отношений у нее нет. Актриса стала чаще сниматься, облачаться в более женственные наряды. Свободное время она посвящает сыну Тимофею и дочке Мие. Недавно артистка свозила их в Латвию к своим родственникам.
5 сентября Муцениеце вернулась в Москву. Она сразу призналась, что поправилась. Однако актриса уже вечером решила выйти в свет. Она появилась на премьере фильма «Начать сначала».
На красную дорожку бывшая жена Прилучного вышла в черном трикотажном платье с рваной тканью. Косуха оверсайз дополнила лук, а неоновые кроссовки разбавили монохром.
Однако Агата была не одна. К ней вышел и обнял блондин с современном аутфите. Ее спутником оказался коллега Аристарх Венес, который снимался в сериалах «Кадетство» и «Закон каменных джунглей». Артистка заулыбалась, когда он стал дурачиться. К слову, это одно из первых публичных мероприятий, где Муцениеце оказалась в компании парня.
Примечательно, что пока актриса не говорит о романе. Поклонники в свою очередь надеются, что она найдет любовь. Некоторые отметили, что она гармонично смотрится с Аристархом. Напомним, что минувшим летом Прилучный сыграл свадьбу с новой возлюбленной. Он теперь счастлив в браке с Зепюр Брутян – актрисой армянского происхождения.