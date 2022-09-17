Сама элегантность: Кейт Миддлтон в приталенном черном пальто с баской встретилась с солдатами Содружества

Теперь идет активная подготовка к похоронам королевы. Недавно гроб с телом Елизаветы II привезли в Букингемский дворец. На траурной церемонии были ее родные. Принц Уильям был с женой Кейт Миддлтон. Также Меган Маркл приехала и поддержала принца Гарри. Она не выпускала его руку и старалась соблюдать все правила этикета.

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