Сама элегантность: Кейт Миддлтон в приталенном черном пальто с баской встретилась с солдатами Содружества

Недавно Великобритания перенесла большое потрясение. Из жизни ушла 96-летняя королева Елизавета II. Примечательно, что она находилась в Шотландии, когда почувствовала себя плохо. Сыновья принц Чарльз и Эндрю приехали с ней простить, а также внук принц Уильям. А вот его младший брат принц Гарри не успел увидеть бабушку, так как дорого заняла много времени.
Теперь идет активная подготовка к похоронам королевы. Недавно гроб с телом Елизаветы II привезли в Букингемский дворец. На траурной церемонии были ее родные. Принц Уильям был с женой Кейт Миддлтон. Также Меган Маркл приехала и поддержала принца Гарри. Она не выпускала его руку и старалась соблюдать все правила этикета.
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А 16 сентября принц Уэльский отправился в армейский учебный центр Пирбрайт в графстве Суррей. Миддлтон сопровождала мужа. Они встретились с солдатами Содружества, прибывшими в Великобританию для участия в похоронах Елизаветы II.
Для такого случая Кэтрин выбрала элегантный образ в черном цвете, так как в стране находится траур. Приталенное пальто с баской смотрелось, как жакет и юбка миди, подчеркнув ее достоинства. Она дополнила образ туфлями-лодочками и шляпкой.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press
На встрече присутствовали более 100 военнослужащих из Австралии, Канады и Новой Зеландии — 19 сентября они встанут в ряды военной процессии, которая пройдет по центральным улицам Лондона. Супруги пообщались с солдатами.