Над Букингемским дворцом появилась радуга, когда родные королевы Елизаветы II бросились к ее кровати

«Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», – гласит в сообщении Букингемского дворца.

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Примечательно, что в тому времени у дверей Букингемского дворца было много англичан. В минуту, когда родные были у кровати королевы в Шотландии и прощались с ней, над дворцом появились две радуги. Дождь прекратился, пишет Peope.