Над Букингемским дворцом появилась радуга, когда родные королевы Елизаветы II бросились к ее кровати

Королева Елизавета II правила Великобританией 70 лет. В начале лета в Лондоне прошли праздничные мероприятия в честь юбилея правления Ее Величества. Однако 8 сентября в Букингемском дворце сообщили, что состояние монаршей особы ухудшилось. Она находилась под присмотром врачей в замке Балморал в Шотландии. Когда туда приехали сыновья и внуки Елизаветы II было объявлено о ее смерти.
«Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», – гласит в сообщении Букингемского дворца.
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Примечательно, что в тому времени у дверей Букингемского дворца было много англичан. В минуту, когда родные были у кровати королевы в Шотландии и прощались с ней, над дворцом появились две радуги. Дождь прекратился, пишет Peope.
Фото: соцсети
Напомним, что в 2021 году королева пережила смерть мужа принца Филиппа. Теперь унаследовать трон должен ее сын принц Чарльз, которому 74 года.