Потухший взгляд и морщинки: Миддлтон в черном пальто и с бриллиантовым крестиком Tiffany появилась в Сандрингеме

Недавно Великобритания перенесла большое потрясение. Неожиданно ушла из жизни королева Елизавета II. Она находилась в Шотландии в одном из своих любимых замков. Когда Ее Величество почувствовала себя плохо, об этом сообщили врачи. Родственники приехали к ней, но внук принц Гарри не успел с ней проститься.
Примечательно, что приехала в Лондон и жена рыжеволосого принца, Меган Маркл. Внук королевы примирился с братом, принцем Уильямом. Они вместе оказались в Виндзоре, где возложили цветы. А на днях в Лондоне прошла траурная церемония. Гроб с телом королевы был в Букингемском дворце. Принц Уильям и Кейт Миддлтон также принимали участие в церемонии.
А 15 сентября принц и принцесса Уэльские прибыли в графство Норфолк и город Сандрингем — второе любимое место почившей королевы после Балморала. Они пообщались с публикой и приняли цветы. Миддлтон вновь продемонстрировала утонченный образ. Она облачилась в черное лаконичное пальто, юбку плиссе, сумку Grace Han и маленький бриллиантовый крестик Tiffany & Co.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press
Поклонники заметили, что Кэтрин выглядела грустной и уставшей. На ее лице проявились морщинки, хотя раньше у нее всегда был свежий вид. Стало очевидно, что на ней сказались бессонные и грустные дни, наполненные траурными процессиями. Ей также нужно следить за тремя детьми, которые недавно приступили к учебе. Несмотря на скорбь, они продолжают посещать школу, а в понедельник будут участвовать в похоронах.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press