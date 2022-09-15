Потухший взгляд и морщинки: Миддлтон в черном пальто и с бриллиантовым крестиком Tiffany появилась в Сандрингеме

А 15 сентября принц и принцесса Уэльские прибыли в графство Норфолк и город Сандрингем — второе любимое место почившей королевы после Балморала. Они пообщались с публикой и приняли цветы. Миддлтон вновь продемонстрировала утонченный образ. Она облачилась в черное лаконичное пальто, юбку плиссе, сумку Grace Han и маленький бриллиантовый крестик Tiffany & Co.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».