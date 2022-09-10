Две леди в черном: Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе возложили цветы в Виндзоре и пообщались с народом

Великобритания на днях потеряла своего правителя. Королева Елизавета II умерла в 96 лет. Она находилась в одном из своих любимых мест – в замке Балморал в Шотландии, когда почувствовала себя плохо. Родные сразу поспешили туда, но вот принц Гарри не успел попрощаться с бабушкой. Когда его самолет приземлился в местном аэропорту, королева уже скончалась.
В обществе бурно обсуждали тот факт, что Меган Маркл не приехала вместе с мужем. Начали ходить слухи, что она не собирается ехать в Лондон из-за конфликтов с королевской семьей. занял трон сын Елизаветы II принц Чарльз, который взял имя Карл III. В СМИ стали писать, что новый король даже просил герцогиню Сассекскую не приезжать на похороны королевы.
Однако 10 сентября выяснилось, что Меган тайно прилетела в Великобританию. Более того, она предстала на публике не только с мужем, но и с принцем Уильямом, а также его женой Кейт Миддлтон.
Братьев давно не видели вместе, а их жены, по слухам, изначально имели натянутые отношения. На этот раз Миддлтон облачилась в лаконичное черное платье. Также поступила и Маркл. Они возложили цветы в Виндзоре.
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Принц Гарри и Меган Маркл, принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: кадр из эфира BBC
Примечательно, что члены королевской семьи пообщались с горюющими британцами. Миддлтон с улыбкой приняла букет подсолнухов, а Меган заставила маленького мальчика улыбнуться, защекотав его. Общение с народом прошло успешно.
Напомним, что похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября. В стране был объявлен 10-дневный траур.