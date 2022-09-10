Две леди в черном: Кейт Миддлтон и Меган Маркл вместе возложили цветы в Виндзоре и пообщались с народом

Однако 10 сентября выяснилось, что Меган тайно прилетела в Великобританию. Более того, она предстала на публике не только с мужем, но и с принцем Уильямом, а также его женой Кейт Миддлтон.

Братьев давно не видели вместе, а их жены, по слухам, изначально имели натянутые отношения. На этот раз Миддлтон облачилась в лаконичное черное платье. Также поступила и Маркл. Они возложили цветы в Виндзоре.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».