Кейт Миддлтон высказалась о примирении принцев Уильяма и Гарри после нескольких лет разногласий

Недавно королевская семья Великобритании пережила горе. Ушла из жизни 96-летняя королева Елизавета II. Она находилась в замке в Шотландии. Когда Ее Величеству стало плохо, родные сразу направились к ней со всех концов страны. По случайности принц Гарри тоже был в Британии, хотя давно живет в США. Однако внук королевы не успел с ней проститься.
Примечательно, что Меган Маркл лишь спустя несколько дней приехала вслед за мужем в Лондон. 10 сентября герцогиня Сассекская и принц Гарри воссоединились с родными и возложили цветы в Виндзоре. Принц Уильям с женой Кейт Миддлтон вместе с ними также пообщались с народом. Герцогини были одеты в черные платья. Дружелюбными были и сыновья принцессы Дианы.
Примечательно, что принцы несколько лет были в конфликте. После отъезда принца Гарри из страны два года назад многие родственники были крайне недовольны им.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
После нескольких лет разногласий и обид две самые обсуждаемые королевские пары помирились. Произошло это, конечно, во имя светлой памяти королевы Елизаветы II.
Как сообщает Times, примирению сыновей способствовал их отец — король Карл III. А теперь и Кейт Миддлтон прокомментировала ситуацию. Издание The Telegraph передает слова новой принцессы Уэльской, адресованные братьям: «В такие моменты, как этот, вы просто обязаны собраться вместе».
Принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Global Look Press