Кейт Миддлтон высказалась о примирении принцев Уильяма и Гарри после нескольких лет разногласий

Примечательно, что принцы несколько лет были в конфликте. После отъезда принца Гарри из страны два года назад многие родственники были крайне недовольны им.

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После нескольких лет разногласий и обид две самые обсуждаемые королевские пары помирились. Произошло это, конечно, во имя светлой памяти королевы Елизаветы II.

Как сообщает Times, примирению сыновей способствовал их отец — король Карл III. А теперь и Кейт Миддлтон прокомментировала ситуацию. Издание The Telegraph передает слова новой принцессы Уэльской, адресованные братьям: «В такие моменты, как этот, вы просто обязаны собраться вместе».