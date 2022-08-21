Сама элегантность: Долина в ультрамариновом костюме со струящимися брюками щегольнула на открытии Спартакиады

Лариса Долина является известной российской исполнительницей. Она уже много лет строит карьеру на сцене и смогла прославиться, как одна из лучших джазовых исполнительниц. При этом артистка преподает в вузе, часто снимается в телепередачах и выступает на фестивалях. За последние годы она смогла похудеть. Теперь в ее гардеробе много современных луков.
Даже летом Лариса Александровна предпочитает работать. На съемках нового клипа со Стасом Ярушиным она предстала в джинсах и сиреневой рубашке.
А на днях певица выступила в Крыму на фестивале «Таврида». Там она не только щегольнула в шортах, но и в эффектном черно-белом костюме.
А 20 августа в Москве состоялась торжественная церемония открытия Всероссийской спартакиады. На концерте выступили многие звезды: Сергей Лазарев, Зара, Григорий Лепс и другие известные персоны. Предстала на публике и Долина, которая на ковровой дорожке позировала в ультрамариновом костюме со струящимися брюками и эффектной асимметричной блузкой. Наряд визуально стройнил певицу.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали комплиментами Ларису Александровну. По мнению фанатов, в 66 лет она выглядит свежо и стильно. «Ого, какая вы элегантная», «Просто шикарный наряд», «Это идеальный костюм», «Ничего лишнего», «Ой, вам словно 20 лет», — стали писать пользователи Сети.
Добавим, что на открытии Спартакиады также спела Алсу. Певица выбрала для такого случая силуэтное белое платье.