Сама элегантность: Долина в ультрамариновом костюме со струящимися брюками щегольнула на открытии Спартакиады

Даже летом Лариса Александровна предпочитает работать. На съемках нового клипа со Стасом Ярушиным она предстала в джинсах и сиреневой рубашке.

А на днях певица выступила в Крыму на фестивале «Таврида». Там она не только щегольнула в шортах, но и в эффектном черно-белом костюме.