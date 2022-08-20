Укладка с мокрым эффектом: Алсу в белоснежном платье в пол с разрезами предстала на открытии Спартакиады

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она прославилась в конце 90-х годов, когда стала выпускать песни и клипы. Теперь артистка продолжает строить карьеру.
При этом она успела стать мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. Певица следит за фигурой и продолжает быть иконой стиля для миллионов поклонников.
На этот раз Алсу отдохнула с семьей в Турции. А после возращения домой она съездила в Санкт-Петербург, где со своим старшей дочкой много гуляла. Артистка примерила как короткие шорты, так и юбку макси из денима. Она продемонстрировала кэжуал луки и романтичные платья. А вот 20 августа певица уже была в Москве, где появилась на открытии Всероссийской спартакиады.
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Примечательно, что Алсу выступила одна из первых на торжественном концерте. На публике она предстала в белом силуэтном платье с разрезами. Она подчеркнула точеную фигуру. Также артистка сделала макияж с акцентом на глаза и укладку с эффектом мокрых волос. Она исполнила трогательную песню, вызывав шквал оваций.
Звезда пожелала спортсменам удачи. Она сразила поклонников элегантным образом. Алсу в таком наряде напомнила им себя только 20 лет назад. «Шикарная», «Алсу, вы как всегда очаровательны», «Очень красивое выступление, песня и, конечно, сама Алсу», «Образ бомба», «Вообще не меняется», Я помню вас еще юной с похожей укладкой», — стали писать подписчики.
Алсу. Фото: соцсети звезды