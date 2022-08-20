Укладка с мокрым эффектом: Алсу в белоснежном платье в пол с разрезами предстала на открытии Спартакиады

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она прославилась в конце 90-х годов, когда стала выпускать песни и клипы. Теперь артистка продолжает строить карьеру.

При этом она успела стать мамой троих детей: Сафины, Микеллы и Рафаэля. Певица следит за фигурой и продолжает быть иконой стиля для миллионов поклонников.