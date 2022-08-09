66-летняя Долина в белых джинсах скинни и модной рубашке цвета сирени подчеркнула стройность

Лариса Долина является известной певицей. Она уже много лет строит карьеру на сцене и смогла добиться больших высот.
Кто-то любит ее хит «Погода в доме», а другие восхищаются ей как джазовой исполнительницей. В свои 66 лет она не перестает сниматься в новых проектах и работать над своим имиджем.
Не так давно Лариса Александровна примерила бальное платье цвета Барби, в котором устроила праздник для выпускников своей кафедры во МГИКе, где она преподает.
В обычной жизни артистка то и дело носит джинсы, яркие брючные костюмы и короткие платья. Она похудела, поэтому регулярно пополняет гардероб обновками.
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И даже в конце лета, когда многие артисты предпочитают устраивать себе отпуск, она продолжает работать. На этот раз Долина сняла клип со Стасом Ярушиным, которого многие знают по сериалу «Универ».
На площадке певица появилась в белых джинсах с рваниной и блузке сиреневого цвета с длинными рукавами. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру.
Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Долина. Многие осыпали ее комплиментами. Другие признались, что артистка словно помолодела.
«Ох, какая вы красивая», «Выглядите чарующе», «До чего стильно», «Ваши наряды просто не перестают поражать», «Стройняшка такая», «Шикарные ножки», «Вам можно по подиуму ходить смело», — прокомментировали пост подписчики.
Лариса Долина. Фото: соцсети звезды