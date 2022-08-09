66-летняя Долина в белых джинсах скинни и модной рубашке цвета сирени подчеркнула стройность

Лариса Долина является известной певицей. Она уже много лет строит карьеру на сцене и смогла добиться больших высот.

Кто-то любит ее хит «Погода в доме», а другие восхищаются ей как джазовой исполнительницей. В свои 66 лет она не перестает сниматься в новых проектах и работать над своим имиджем.