66-летняя Долина в черно-белом костюме с эффектом стройности щегольнула на фестивале в Крыму

Лариса Долина является одной из самых известных певиц в России. Ее считают одной из лучших джазовых исполнительниц. Она преподает в вузе, а также является часто гостьей на съемках разных проектов. Артистка в свои 66 лет не перестает экспериментировать со стилем. Она похудела больше чем на 20 килограммов.
Этим летом Долина продолжала работать. Она сняла новый клип. Также певица не раз выходила в свет. На одном из мероприятий она отметилась в ярком костюме. Артистка зажигала на танцполе. А вот на днях она приехала в Крым. Лариса Александровна появилась на фестивале «Таврида.АРТ». Она выступила для публики.
На сцене Долина появилась в черно-белом костюме. Брюки клеш с лампасами визуально удлинили ноги. также она облачилась в блузку и удлиненную блузку с юбкой поверх брюк. Необычный наряд подчеркнул ее талию. Лариса Александровна исполнила несколько песен. Она восхитила публику своим вокалом и образом. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.
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«Костюм Ларисы Долиной назвать трендом нынешнего сезона в целом можно, если считать, что юбка-фартук используется поверх пиджака, а также – белый цвет в летнее время всегда актуален. А вот брюки с лампасами назвать трендовыми не получится. Если бы это были широкие джинсы с лампасами, то да – это тренд сезона.
Здесь используется черные и белые цвета. Возможно стилисты используя конструкторское решение, старались скорректировать фигуру, сделать ее более стройной, придавая образу вертикалей за счет комбинации черного и белого. Скорее всего, у них стояла такая задача», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.