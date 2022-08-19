66-летняя Долина в черно-белом костюме с эффектом стройности щегольнула на фестивале в Крыму

На сцене Долина появилась в черно-белом костюме. Брюки клеш с лампасами визуально удлинили ноги. также она облачилась в блузку и удлиненную блузку с юбкой поверх брюк. Необычный наряд подчеркнул ее талию. Лариса Александровна исполнила несколько песен. Она восхитила публику своим вокалом и образом. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила имидж-стилист Алсу Арна.

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