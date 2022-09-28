На этот раз Агата свозила детей Мию и Тимофея на свою родину в Латвию. Потом они вернулась в Москву и пошли в школу. Актриса успевает сниматься в новых проектах, в шоу «Голос. Дети» и видится с друзьями. Муцениеце решила похвастаться новым нарядом. Она покрасовалась в машине с шелковым платком на голове, поддержав русский стиль.

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