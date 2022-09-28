Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она может похвастаться ролями в картинах «Закрытая школа», «Честный развод». Актриса не скрывает, что в юности также была моделью. Она старается следить за своей внешностью. После развода с Павлом Прилучным артистка стала еще больше сниматься. Она постройнела и обновила гардероб.
На этот раз Агата свозила детей Мию и Тимофея на свою родину в Латвию. Потом они вернулась в Москву и пошли в школу. Актриса успевает сниматься в новых проектах, в шоу «Голос. Дети» и видится с друзьями. Муцениеце решила похвастаться новым нарядом. Она покрасовалась в машине с шелковым платком на голове, поддержав русский стиль.
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Потом Агата запечатлелась в тренче травянистого цвета, который успел стать хитом сезона. А также она облачилась в трикотажное платье с принтом. Актриса похвасталась лифтолуком. Отметим, что платки стали особенно популярны в прошлом году. Екатерина Стриженова, Стеша Маликова и другие звезды носят их вместо головного убора.
Поклонники осыпали комплиментами Муцениеце. Многие восхитились ее природной красотой.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды