Встреча с невестой, объятия с мамой: Прилучный поделился трогательными кадрами со свадьбы с Брутян

Павел Прилучный является известным актером. Он уже больше 10 лет строит карьеру и успел полюбиться многим зрителям. Недавно вышел новый сезон сериала «Мажор», в котором он играет главную роль. Примечательно, что артист 8 лет прожил в браке с Агатой Муцениеце. После развода о личной жизни он не говорил.
На этот раз Прилучный не только раскрыл имя возлюбленной, но и сыграл с ней свадьбу. Уже несколько месяцев он строит отношения с Зепюр Брутян, хотя познакомились они еще два года назад, когда актер был в браке. Теперь звезда сериала «Мажор» так счастлив, что готов снова стать папой. Хотя от Агаты у него есть сын Тимофей и дочка Мия.
26 сентября Павел отметил важную дату – месяц со дня свадьбы. Он поделился видеороликом, на котором запечатлены самые яркие моменты торжества: встреча с невестой, объятия с мамой, танец с Брутян. Актер также похвастался тем, что у него на свадьбе пели Мот и Стас Михайлов. Кульминацией праздника был огромный многоярусный торт.
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«С момента нашей свадьбы прошел месяц. Целый месяц, в котором было множество разных событий – съемки, спектакли, премьеры.
Сегодня особенно хочется думать о хорошем, хочется вспомнить наш день, поделиться с вами теми эмоциями и поблагодарить всех причастных за то, что все прошло именно так, как мы задумывали!» – написал артист.
«Берегите друг друга! И любите! Сейчас это особенно важно!» – добавил он.
Примечательно, что организатор свадеб по имени Анна, которая и устроила свадьбу Прилучного, организовывала красивые церемонии и многим другимселебрити, но многие из пар распались: Рита Дакота и Влад Соколовским, Алена Водонаева и Алексей Комов, Ксения Бородина и Курбан Омаров, Ида Галич и Алан Басиев. Но есть и супруги, которые сохранили брак: Александр Овечкин и Анастасия Шубская, Мот и Мария Мельникова