Встреча с невестой, объятия с мамой: Прилучный поделился трогательными кадрами со свадьбы с Брутян

26 сентября Павел отметил важную дату – месяц со дня свадьбы. Он поделился видеороликом, на котором запечатлены самые яркие моменты торжества: встреча с невестой, объятия с мамой, танец с Брутян. Актер также похвастался тем, что у него на свадьбе пели Мот и Стас Михайлов. Кульминацией праздника был огромный многоярусный торт.

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