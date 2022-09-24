Сама элегантность: Муцениеце в ультрамариновом костюме с удлиненным жакетом отметилась на съемках «Голос. Дети»

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она смогла прославиться благодаря сериалу «Закрытая школа». Также многие ее знают, как бывшую жену Павла Прилучного.

В последнее время актриса регулярно снимается в новых проектах. После развода она похудела и сменила имидж. Несмотря на свою занятость, звезда воспитывает двоих детей.