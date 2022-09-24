Сама элегантность: Муцениеце в ультрамариновом костюме с удлиненным жакетом отметилась на съемках «Голос. Дети»

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Она смогла прославиться благодаря сериалу «Закрытая школа». Также многие ее знают, как бывшую жену Павла Прилучного.
В последнее время актриса регулярно снимается в новых проектах. После развода она похудела и сменила имидж. Несмотря на свою занятость, звезда воспитывает двоих детей.
Поклонники следят за жизнью Агаты. После того, как Прилучный снова женился минувшим летом, она дала интервью. Актриса не только рада за экс-мужа, но и сожалеет, что он ее не позвал на свадьбу. Сама артистка все чаще появляется на красных дорожках и светских раутах.
На этот раз Муцениеце приступила к съемкам в новом сезоне шоу «Голос. Дети». Она снова стала ведущей проекта, но ее партнером раньше был Дмитрий Нагиев. Теперь актриса трудится с Яной Чуриковой. На новом фото она предстала в костюме ультрамаринового цвета с удлиненным жакетом, который стройнит. Агата призналась, что дома оказалась поздно ночью.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«В 1.30 легла только спать. Утром малышатину уже покормила! Сырниками и банановыми оладушками! Сегодня, день с мелкими проведем вместе», – похвасталась звезда.
Поклонники восхитились тем, какая Агата заботливая мама. Многие признались, что она прекрасно выглядит. «Какой класснючий образ у Агаты», «Вы хорошая мама», «Успешная и красивая», «Цвет вам к лицу», — стали писать подписчики.
Мия Прилучная. Фото: соцсети звезды