С новой стрижкой — не узнать! Ольга Бузова в облегающих лосинах и на шпильках появилась в Большом театре

Для такого случая Ольга облачилась в черные лосины и силуэтный жакет в тон. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Артистка дополнила свой образ туфлями-лодочками на шпильке. Она также обновила прическу, укоротив локоны и сменив цвет волос. Бузова решила запечатлеться после балета «Лебединое озеро».

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