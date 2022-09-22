С новой стрижкой — не узнать! Ольга Бузова в облегающих лосинах и на шпильках появилась в Большом театре

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Уже больше 20 миллионов человек следят за ее жизнью. Она не перестает сниматься в новых проектах. Артистка также дает концерты. Она всегда продумывает свои образы. Телеведущая не скрывает, что порой намеренно выбирает дерзкие луки, чтобы привлечь к себе внимание.
На этот раз Бузова посвятила несколько дней съемкам в кулинарном шоу. Она каждый день демонстрировала новые образы. Телеведущая носит как яркие костюмы и наряды в пижамном стиле. Также она носила струящиеся платья и силуэтные наряды. А вот накануне артистка вместе с подругой Марией Погребняк отправилась в Большой театр.
Для такого случая Ольга облачилась в черные лосины и силуэтный жакет в тон. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Артистка дополнила свой образ туфлями-лодочками на шпильке. Она также обновила прическу, укоротив локоны и сменив цвет волос. Бузова решила запечатлеться после балета «Лебединое озеро».
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники разделились на два лагеря. Одни отметили, что Ольга выглядит очень женственно. Другие посчитали, что в лосинах в театр ходить неприлично.
«Совсем другая», «Цвет волос просто бомбический», «В лосинах явится в театр? Оля, почитай правила этикета и дресс-кода», «Очень красивая, идут тебе такие наряды», «Ноги кажутся бесконечными», «Узнать сложно», — стали писать подписчики.