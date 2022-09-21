«Как ее оставить одну?»: Ольга Бузова в сливочном костюме с юбкой на запах появилась на съемках со своей собакой

А теперь Ольга даже взяла с собой на съемки любимую собаку. Она покрасовалась в сливочном костюме с юбкой на запах и блузкой без рукавов. Лаконичный наряд скорректировал фигуру, скрыв живот. При этом артистка сделала акцент на стройные ноги и подчеркнула загар. Бузова не могла расстаться с собакой, которую держала на руках.

«Как ее оставить одну? Она говорить не умеет. В нашей семье я одна говорю», — с грустью сказала звезда.

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