«Как ее оставить одну?»: Ольга Бузова в сливочном костюме с юбкой на запах появилась на съемках со своей собакой

Ольга Бузова является известной телеведущей и уже 18 лет трудится на ТВ. Она за последнее время дала несколько концертов и снялась как в шоу «Звезды в Африке», так и кулинарном проекте «Звездная кухня». Артистка вернулась из Сочи, где несколько дней посвятила отдыху. Она каждый день делится кадрами со съемок, где демонстрирует новые образы.
Бузова не скрывает, что зачастую стилисты ей подбирают современные образы. Телеведущая признавалась, что поправилась в прошлом году и пока не смогла вернуться в форму. Примечательно, что наряды помогают ей скрывать изъяны фигуры. Она носит костюмы в пижамном стиле и платья на запах.
А теперь Ольга даже взяла с собой на съемки любимую собаку. Она покрасовалась в сливочном костюме с юбкой на запах и блузкой без рукавов. Лаконичный наряд скорректировал фигуру, скрыв живот. При этом артистка сделала акцент на стройные ноги и подчеркнула загар. Бузова не могла расстаться с собакой, которую держала на руках.
«Как ее оставить одну? Она говорить не умеет. В нашей семье я одна говорю», — с грустью сказала звезда.
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Поклонники отметили, что образы Ольги стали более элегантными. Многие восхитились тем, как выглядит телеведущая в свои 36 лет.
«Прям красотка», «Нет слов, вам идет офисный стиль», «Оля, почему вы только больше становитесь? Опять по ресторанам кутили?», «Собачка чудесная», «Цвет особенно идет», «Какая красивая, прям можно во дворец в таком наряде», — стали писать подписчики.