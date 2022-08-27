С новой прической: Бузова в лимонных шортах-бермудах и трендовых мюлях Bottega Veneta появилась на ковровой дорожке

Напомним, что недавно появились слухи, что артистка крутит роман с богатым банкиром Иваном Семеновым. Сама Ольга недавно отметила, что хотела бы выйти замуж, но достойных кандидатур на роль мужа нет.

«Обращайте внимание только на то, что пишу я. Вся информация есть в моих соцсетях. Всё остальное сплетни», – заявила звезда корреспонденту Teleprogramma.pro.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая в свои 36 лет. Многие осыпали ее комплиментами в соцсетях.