С новой прической: Бузова в лимонных шортах-бермудах и трендовых мюлях Bottega Veneta появилась на ковровой дорожке

Ольга Бузова уже много лет не только снимается для ТВ, но и дает концерты. После развода с Дмитрием Тарасовым артистка смогла найти в себе силы, чтобы открывать в себе новые таланты. В отличие от футболиста, она не нашла новую любовь. Однако ей удалось построить успешную карьеру. Бывший муж даже предложил ей поработать вместе, но услышал лишь гневный отрицательный ответ.
На этот раз Ольга насыщенно провела лето. Она часто ездила на съемки, но также устраивала себе мини-отпуска. В последнее время телеведущая делится кадрами, на которых щеголяет в костюмах или платьях, которы ей подбирают стилисты. Она без стеснения носит мини-юбки и топы, так как все последние месяцы занималась спортом.
На этот раз Ольга отправилась на «MУЗОN FEST», который организовал канал «Муз-ТВ». Для появления на ковровой дорожке телеведущая выбрала яркий льняной костюм с рубашкой и шортами-бермудами в лимонно цвете. Нюдовый топ-бандо и мюли Bottega Veneta завершили лук. Бузова сделала объемную укладку с афро-кудрями.
Напомним, что недавно появились слухи, что артистка крутит роман с богатым банкиром Иваном Семеновым. Сама Ольга недавно отметила, что хотела бы выйти замуж, но достойных кандидатур на роль мужа нет.
«Обращайте внимание только на то, что пишу я. Вся информация есть в моих соцсетях. Всё остальное сплетни», – заявила звезда корреспонденту Teleprogramma.pro.
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая в свои 36 лет. Многие осыпали ее комплиментами в соцсетях.
Ольга Бузова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro